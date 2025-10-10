Giugliano-Catania, i convocati di Toscano: out Martic

Giugliano-Catania, i convocati di Toscano: ventidue i calciatori scelti dal tecnico etneo

Mimmo Toscano Catania

In vista della gara con il Giugliano, in programma domani alle ore 14.30 allo stadio “Alberto De Cristofaro” e valevole per la nona giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, il tecnico del Catania Toscano ha convocato ventidue calciatori.

Di seguito, gli atleti a disposizione:

  • 1 Klāvs Bethers
  • 3 Alessandro Celli
  • 4 Salvatore Aloi
  • 6 Andrea Allegretto
  • 7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
  • 9 Alex Rolfini
  • 10 Emmanuele Pio Cicerelli
  • 11 Matteo Stoppa
  • 14 Francesco Di Tacchio
  • 15 Matteo Di Gennaro
  • 16 Alessandro Quaini
  • 18 Salvatore Caturano
  • 19 Alessandro Raimo
  • 20 Daniele Donnarumma
  • 23 Gabriel Antonio Lunetta
  • 24 Tiago Matías Casasola
  • 30 Andrea Corbari
  • 32 Francesco Forte
  • 57 Andrea Dini
  • 68 Mario Ierardi
  • 73 Simone Pieraccini
  • 99 Michele D’Ausilio

Indisponibili: Martic.

