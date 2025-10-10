Giugliano-Catania, i convocati di Toscano: out Martic

In vista della gara con il Giugliano, in programma domani alle ore 14.30 allo stadio “Alberto De Cristofaro” e valevole per la nona giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, il tecnico del Catania Toscano ha convocato ventidue calciatori.
Di seguito, gli atleti a disposizione:
- 1 Klāvs Bethers
- 3 Alessandro Celli
- 4 Salvatore Aloi
- 6 Andrea Allegretto
- 7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
- 9 Alex Rolfini
- 10 Emmanuele Pio Cicerelli
- 11 Matteo Stoppa
- 14 Francesco Di Tacchio
- 15 Matteo Di Gennaro
- 16 Alessandro Quaini
- 18 Salvatore Caturano
- 19 Alessandro Raimo
- 20 Daniele Donnarumma
- 23 Gabriel Antonio Lunetta
- 24 Tiago Matías Casasola
- 30 Andrea Corbari
- 32 Francesco Forte
- 57 Andrea Dini
- 68 Mario Ierardi
- 73 Simone Pieraccini
- 99 Michele D’Ausilio
Indisponibili: Martic.