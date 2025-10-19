Giro di Sicilia: arriva la 35ª edizione, domani la presentazione a Villa Niscemi

Torna il Giro di Sicilia, 35esima rievocazione della storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. Un evento prestigioso e un’occasione unica per riscoprire la nostra Isola in tutta la sua bellezza e storia, a bordo di auto storiche provenienti da tutto il mondo. Il Giro di Sicilia è un evento Asi-Fiva (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), inserito nel Circuito Tricolore Asi (Automotoclub storico italiano) e patrocinato dai ministeri della Cultura e delle Infrastrutture, dall’Anci, da Città dei motori. Il Veteran car club Panormus, che cura l’organizzazione del Giro, illustrerà tutte le novità dell’edizione 2026: domani, 20 ottobre, alle 10,30 a Villa Niscemi (sala degli Specchi).

Alla conferenza stampa parteciperanno: Antonino Auccello, presidente del Veteran car club Panormus e consigliere federale Asi, Mariano Cuccia, vicepresidente e direttore del Veteran car club Panormus, l’assessore comunale allo Sport e turismo, Alessandro Anello. E ancora, l’organizzatrice tecnica dell’evento Giovanna Meli, di Ctf Viaggi; il main sponsor Sicilbanca sarà rappresentato da Giuseppe Di Forti, presidente Sicilbanca e Fondazione Sicana, Antonio Piraino vicepresidente Fondazione Sicana, Emilio Giammusso, socio e consulente Sicilbanca.

Relatori i due storici dell’epopea dei Florio: Vincenzo Prestigiacomo e Salvatore Requirez. Parteciperà anche Ninni Gambino che, con una Fiat 600 modificata per i diversamenti abili, percorrerà le tappe del Giro.