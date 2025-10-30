Girifalco: domani la commemorazione dei Carabinieri caduti a Monte Covello

Venerdì 31 ottobre 2025 ricorrerà il 48° anniversario della sciagura aerea avvenuta in località di Monte Covello, del comune di Girifalco (Catanzaro). Nel tragico evento persero la vita il Comandante Generale, Gen. C.A. Enrico Mino, altri quattro Ufficiali e un Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri. Il triste avvenimento che, come ogni anno, accomuna nel dolore di quei giorni l’Arma dei Carabinieri e le comunità locali, verrà commemorato con la celebrazione di una Santa Messa officiata dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri Calabria Don Vincenzo Ruggiero e dal parroco di Girifalco Don Antonio DE GORI, presso la Chiesa di San Rocco in Girifalco (CZ) alle ore 10.00.

Successivamente, alle ore 11.30, presso il Monumento ai Caduti di Monte Covello, verranno resi gli onori ai Caduti con la deposizione di due corone, a cura dell’Arma dei Carabinieri e del Comune di Girifalco.