Giovane ucciso a Palermo, Russo e Rini (FdI): “inaccettabile quanto accaduto. Plauso alle forze dell’ordine per il fermo del presunto responsabile”

“Quanto accaduto questa notte a Palermo è inaccettabile. Un giovane di 20 anni, ucciso mentre lavorava solo perché ha tentato di sedare una rissa, è una ferita che colpisce tutta la nostra comunità. La ‘movida’ non può trasformarsi in un far west, dove le regole del vivere civile vengono calpestate da chi pensa di potersi imporre con la violenza restando impunito. Desideriamo esprimere il nostro plauso alle forze dell’ordine per il rapido intervento che ha portato al fermo del presunto responsabile.”, lo dichiarano Raoul Russo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, e Antonio Rini, presidente cittadino di FdI.

“È urgente — aggiungono Russo e Rini — istituire un tavolo di coordinamento tra le forze dell’ordine e le associazioni di categoria per avviare una vera collaborazione pubblico-privato sulla sicurezza ed istituire un patto civico pubblico che permetta di trovare le formule che diano la possibilità di rafforzare il presidio del territori a tutela della legalità. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia del giovane ucciso. Nessuno può permettersi un simile disprezzo per la vita umana: non possono esistere zone franche dove la legalità viene sospesa”.