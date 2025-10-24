Giornata Mondiale della Polio: l’iniziativa dei Rotary Club di Reggio Calabria con il MArRC

In occasione della Giornata Mondiale della Polio, che si celebra oggi 24 ottobre, i Rotary Club di Reggio Calabria si uniscono in un gesto simbolico e di sensibilizzazione: la proiezione del logo “END POLIO NOW” sulla facciata del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’iniziativa è nata su proposta del presidente del Rotary Club Reggio Calabria, Antonino Foti, ed è stata pienamente condivisa e sostenuta dagli altri Club cittadini: Reggio Calabria Nord (presidente Marilisa Panuccio), Reggio Calabria Sud Parallelo 38 (presidente Paolo Albino) e Reggio Calabria Est (presidente Giulia Naimo).

A rendere possibile questo momento di sensibilizzazione, la disponibilità del direttore del Museo, Fabrizio Sudano, da sempre aperto al Rotary così come a tutte le altre realtà del mondo sociale e culturale cittadino.

L’obiettivo dell’evento è quello di tenere alta l’attenzione sull’impegno del Rotary International per l’eradicazione della poliomielite nel mondo, una battaglia che il Rotary porta avanti da oltre 35 anni e che ha consentito di ridurre del 99,9% i casi a livello globale.

I soci dei Club Rotary reggini e la cittadinanza sono invitati a partecipare al momento simbolico che si terrà questa sera, venerdì 24 ottobre, alle ore 19.00 in Piazza De Nava, davanti al Museo Archeologico, per per condividere insieme un messaggio di speranza e di impegno civile.