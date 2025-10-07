Giorgia Meloni, la vittoria di Occhiuto e la frecciata a Tridico: “gli italiani non sono scemi, se prometti di togliere il bollo auto…”

L’esito delle regionali “è molto importante: credo che gli italiani vedano i risultati, anche quando non sono d’accordo su tutto. Mi pare capiscano quando si tenta di trattarli da scemi, come quando si promette la sospensione del bollo auto il giorno prima del voto o si dice ‘vota per me e avrai lo Stato di Palestina’. Gli italiani guardano ai risultati, sia in Calabria che nelle Marche, come a livello nazionale. È chiaro che abbiamo limiti, ma c’è un governo che non si risparmia e che ha come bussola l’interesse nazionale”. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato così, a Porta a Porta su Rai 1, commentando l’esito delle ultime regionali, tra cui quelle di ieri in Calabria. Frecciata, pur senza nominarlo, a Tridico, candidato perdente che aveva persino promesso la sospensione del bollo auto in Calabria. Una dichiarazione che si era parsa a tutti poco credibile.

“Non vedo nervosismi nella maggioranza, sono contenta delle ultime due vittorie. Da quando si è votato alle politiche, si è votato 16 volte tra Regioni e Province autonome: il centrodestra ne ha vinte 12, il centrosinistra 3. Se volessimo avere un’idea di come vanno le cose, ce l’avremmo chiara”, ha detto ancora la premier, aggiungendo che “la coalizione è solida e continua a riscuotere fiducia”.