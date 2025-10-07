Gioiosa Ionica, Mazzaferro: “Forza Italia supera il 18%. Un risultato che pone le basi per le prossime Comunali”

La tornata elettorale regionale ha restituito a Gioiosa Ionica un segnale politico di forte chiarezza e crescita. A prendere la parola è il Capogruppo comunale di Gioiosa Ionica, Segretario di Forza Italia e dirigente provinciale del Partito guidato dal Vicepremier Antonio Tajani, Vincenzo Mazzaferro, che commenta con grande soddisfazione i risultati ottenuti dalla formazione azzurra. “Come Forza Italia – sottolinea Mazzaferro – siamo estremamente orgogliosi di aver raggiunto un risultato che supera ogni aspettativa nella nostra città, attestandoci al 18,68% dei voti, con ben 551 preferenze totali. Questo successo è la diretta conseguenza di un ottimo lavoro di squadra svolto dalla segreteria locale, che ho l’onore di coordinare insieme ai Consiglieri comunali Marcella Agrippo e Fabio Mesiti, in prima linea per promuovere il partito e il suo programma sul territorio. Il nostro impegno non si è limitato alla campagna elettorale, ma è un’azione costante e capillare, volta ad ascoltare e dare risposte concrete alla nostra comunità”.

Mazzaferro sottolinea inoltre l’importante risultato della coalizione a sostegno del Presidente: “il Centrodestra a Gioiosa Ionica si attesta in modo netto a favore di Roberto Occhiuto con un 57,30% dei consensi. Si tratta di un dato politico fondamentale e non casuale che, in ottica prossime elezioni comunali, ci fornisce la rotta da seguire. Un Centrodestra che sappia rimanere compatto e unito ha tutte le carte in regola per ambire tranquillamente a un risultato positivo, con un progetto amministrativo forte e strutturato proprio intorno alla figura chiara e autorevole di Roberto Occhiuto, riferimento ormai indiscusso di buon governo in Calabria. E’ evidente anche il dato che evidenzia le 400 preferenze al Dott. Domenico Giannetta, candidato noto per le sue competenze”.

“Il mio ringraziamento più sincero – conclude Mazzaferro, dirigente provinciale di Forza Italia – va al Segretario Regionale Francesco Cannizzaro, sempre presente sul territorio. Grazie ai colleghi amministratori, a tutti i cittadini e ai simpatizzanti che con il loro voto e il loro contributo attivo hanno reso possibile questo traguardo straordinario. Il risultato non solo supera le nostre aspettative, ma pone chiaramente le basi per costruire il futuro di Gioiosa Ionica, un futuro in cui Forza Italia sarà sicuramente parte integrante con le sue proposte, i suoi valori liberali e la sua grande energia propositiva”.