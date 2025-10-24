Gioiosa Ionica, la Minoranza si mobilita contro la chiusura temporanea del poliambulatorio

“I consiglieri di minoranza Mazzaferro, Agrippo e Mesiti sono stati interpellati in merito alla delicata questione relativa alla chiusura temporanea del poliambulatorio di Gioiosa Ionica, necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento della struttura sanitaria. Si ricorda che l’intervento di riqualificazione è finanziato con fondi della Comunità Europea, che prevedono il completamento dei lavori entro il giugno 2026. Il mancato rispetto di tale termine comporterebbe la perdita del finanziamento e la restituzione delle somme già erogate, con gravi conseguenze per l’intera comunità” si legge nella nota degli stessi Consiglieri.

“Al fine di evitare l’interruzione dei servizi sanitari locali e di garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini, i Consiglieri hanno prontamente coinvolto l’onorevole Domenico Giannetta, il quale si è immediatamente attivato contattando l’ingegnere Riccardo Gioberti, uno dei responsabili dei lavori di ristrutturazione. Grazie a tale interlocuzione è emersa la disponibilità a trasferire temporaneamente il poliambulatorio in locali alternativi presenti nel territorio comunale di Gioiosa Ionica, evitando così lo spostamento del presidio in un altro comune”.

Successivamente, i Consiglieri hanno rappresentato la problematica al sindaco di Gioiosa Ionica, affinché “l’amministrazione comunale valuti la possibilità di assegnare un immobile idoneo di proprietà dell’ente per ospitare temporaneamente il servizio. L’amministrazione ha manifestato la volontà di collaborare e di individuare in tempi brevi una soluzione adeguata”. I Consiglieri desiderano “ringraziare l’onorevole Domenico Giannetta per la tempestività e la disponibilità dimostrate, nonché il sindaco e l’amministrazione comunale per l’impegno assunto a tutela del servizio sanitario locale. Come consiglieri di minoranza, ribadiamo la nostra piena disponibilità alla collaborazione su tutte le questioni di interesse collettivo, nella convinzione che il dialogo istituzionale e la cooperazione rappresentino strumenti fondamentali per il bene della comunità di Gioiosa Ionica” si chiude la nota.