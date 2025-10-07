Gioia Tauro, Papalia: “Fratelli d’Italia si afferma come secondo partito della città”

“Le elezioni regionali in Calabria consegnano una vittoria chiara al centrodestra e al presidente Roberto Occhiuto, che si conferma alla guida della Regione grazie al grande lavoro svolto negli ultimi quattro anni. A lui vanno le nostre più vive congratulazioni per il risultato ottenuto e per la credibilità riconquistata dalla Calabria a livello nazionale”. Lo dichiara Antonino Papalia, presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Gioia Tauro, commentando l’esito delle urne. “A Gioia Tauro, Fratelli d’Italia si afferma come secondo partito della città, nonostante l’assenza di candidati locali nelle liste del Partito. Un dato che assume ancora più valore e testimonia la solidità del consenso costruito nel tempo, il radicamento territoriale e la fiducia che tanti cittadini continuano a riporre nel nostro progetto politico”, rimarca.

“Un ringraziamento speciale va al Direttivo Cittadino di Fratelli d’Italia per l’instancabile lavoro svolto durante tutta la campagna elettorale, con passione, impegno e spirito di squadra. Allo stesso modo, esprimo profonda gratitudine verso i nostri tesserati, militanti, simpatizzanti ed elettori, protagonisti veri di questa crescita continua. Le nostre più sentite congratulazioni a tutti i candidati di Fratelli d’Italia, e in particolare a Giovanni Calabrese, assessore uscente, eletto con oltre 11.000 preferenze nella nostra circoscrizione: un successo personale e politico che onora il lavoro svolto sul territorio. Questo risultato – conclude Papalia – rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione. Fratelli d’Italia a Gioia Tauro è una realtà sempre più matura, coesa e pronta a dare il proprio contributo alla crescita della città e dell’intera regione”.