Gioia Tauro, Antonio Davide Testi si dimette dalla carica di CEO di MCT: “c’è rammarico”

La FIT CISL Calabria esprime “rammarico per le dimissioni dell’Ing. Antonio Davide Testi dalla carica di Chief Executive Officer della Medcenter Container Terminal (MCT) di Gioia Tauro. Una decisione improvvisa che giunge in un momento di grande rilancio per lo scalo calabrese, protagonista negli ultimi anni di una fase di crescita e di consolidamento grazie al lavoro sinergico tra azienda, istituzioni e parti sociali. Con la sua guida si sono avviate e concretizzate ottime relazioni sindacali, basate sul dialogo e sul rispetto reciproco, che hanno contribuito a garantire stabilità e continuità alle attività del terminal e alla serenità dei lavoratori”.

“La FIT CISL Calabria sottolinea come sia oggi fondamentale assicurare continuità gestionale e chiarezza nelle prospettive future, affinché il percorso di rilancio avviato non subisca interruzioni o rallentamenti. Il porto di Gioia Tauro rappresenta una risorsa strategica per la Calabria e per l’intero Paese, e deve continuare a essere sostenuto da una visione industriale solida e condivisa. La FIT CISL Calabria rivolge all’Ing. Antonio Davide Testi un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e un augurio per il suo futuro professionale, riconoscendo il contributo significativo offerto allo sviluppo e alla valorizzazione del porto di Gioia Tauro”.