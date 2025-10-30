Gioia Tauro, Adiconsum Calabria lancia Digitalmentis: “un ponte digitale per anziani e soggetti fragili”

Ha preso il via oggi, presso lo Sportello del Consumatore di Gioia Tauro, il primo modulo formativo del progetto DIGITALMENTIS. L’iniziativa, organizzata da ADICONSUM Calabria e promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Regione Calabria, mira a fornire un supporto pratico e concreto per rendere i cittadini autonomi e sicuri nell’utilizzo degli strumenti digitali. Il progetto è specificamente rivolto alle fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e soggetti fragili. L’obiettivo è fornire competenze essenziali per l’uso di servizi ormai indispensabili come SPID, PEC, social network e piattaforme pubbliche, tra cui il Fascicolo Sanitario Elettronico.

DIGITALMENTIS avvia ufficialmente un percorso formativo

Con i primi incontri tenutisi nelle città di Castrovillari e Gioia Tauro, DIGITALMENTIS avvia ufficialmente un percorso formativo pensato per abbattere il divario digitale e garantire un accesso equo ai servizi sul territorio calabrese. Michele Gigliotti, presidente di ADICONSUM Calabria, ha commentato il progetto DIGITALMENTIS, definendolo “rivoluzionario” per il suo impatto sul territorio calabrese. “Gli sportelli dell’associazione, accreditati come ‘Punti Digitale Facile’, saranno il fulcro di questa iniziativa”, ha dichiarato Gigliotti. “Come ADICONSUM Calabria, siamo pronti a guidare questa iniziativa, con particolare attenzione verso territori non adeguatamente valorizzati, come i comuni montani del Pollino e le comunità reggine”.

Il presidente ha sottolineato che DIGITALMENTIS non è solo un progetto tecnologico, ma un’iniziativa con un profondo valore sociale e civile, volta a costruire “ponti digitali dove esistono barriere fisiche”. “Questi luoghi, custodi di tradizioni millenarie ma spesso penalizzati dall’isolamento geografico, rappresentano il cuore pulsante della nostra missione sociale”. Ed ancora “il focus principale sarà sugli over 65 e sui soggetti vulnerabili, aiutandoli ad acquisire competenze digitali cruciali per la vita quotidiana: dall’accesso sicuro ai servizi online alla protezione da truffe e phishing, fino all’uso consapevole di e-commerce e social media. In questa nostra era ormai post digitale e più che mai orientata verso l’AI, questa iniziativa rappresenta un vero esempio di giustizia sociale. La consapevolezza che ogni cittadino calabrese, indipendentemente dalla sua età o dal luogo in cui vive, possa acquisire skill che gli permettano di interagire utilizzando le tecnologie a disposizione, conferisce valore vero e autentico al lavoro che la nostra associazione compie quotidianamente. Invito tutti i cittadini – ha concluso Gigliotti – dei territori interessati, dai centri urbani ai piccoli comuni dell’entroterra, a partecipare ai nostri corsi e seminari: insieme, renderemo la Calabria più connessa, protetta e digitalmente inclusiva”.