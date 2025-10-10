“Gioacchino Murat, un Re tra storia e leggenda”: giornata di studi a Reggio Calabria

Lunedì 13 ottobre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la nuova edizione , organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro studi “Gioacchino e Napoleone”, denominata “Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda”. Alla conversazione, organizzata da remoto, parteciperà la ricercatrice toscana Elena Pierotti. Nel corso della giornata di studi sarà analizzato il tema “Gioacchino e Giuseppe Binda: una collaborazione che viene da lontano”. L’incontro organizzato dalle due co-associazioni reggine giunge alla XXXI edizione e le conversazioni culturali, articolate in giornate di studi, si rinnovano annualmente a far data dal 1995. Rappresenta un giusto momento di riflessione, in Calabria, dove si rievoca la figura di Gioacchino Murat nel giorno della sua scomparsa, caratterizzato dalla presenza di autorevoli studiosi. La storiografia ufficiale ha oscurato la sua azione democratica, tesa al liberalismo e alla costituzione di una nazione, un Regno unito, indipendente, secondo i modelli illuministici.

Il periodo, comunemente indicato come “decennio francese”, ha inizio il 14 gennaio 1806, giorno dell’entrata in Napoli di Giuseppe Bonaparte, fino all’amministrazione di Gioacchino Murat, che rimase a governare il Regno fino a marzo 1815. Le giornate di studio poggiano le loro basi sull’analisi di svariati documenti, facenti parte di un periodo storico, che ebbe il merito di portare in Italia, le esperienze e le conseguenze della rivoluzione francese, tramutando il quadro politico e sociale del nostro territorio, ancora ancorato ad un sistema feudale. L’amministrazione dei napoleonidi portò in Italia le esperienze e le conseguenze della rivoluzione francese, tramutando il quadro politico e sociale del nostro territorio, ancora ancorato ad un sistema feudale. La conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì 13 ottobre.