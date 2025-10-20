Gigi D’Alessio arriva anche a Messina con il suo nuovo tour “Gigi Palasport 2026” | DATA e INFO sui biglietti

L’entusiasmo incontenibile per “GIGI PALASPORT 2026”, il nuovo tour di Gigi D’Alessio in partenza la prossima primavera, sta facendo registrare il boom di richieste: si aggiunge un’attesissima nuova tappa a Messina e raddoppiano le date di Roma e Bari. Il cantautore partenopeo tornerà ad incontrare il pubblico della Sicilia nel nuovo appuntamento live che arricchisce il calendario del tour con l’imperdibile tappa che si terrà il 24 aprile al Palarescifina di Messina. L’evento è organizzato da Puntoeacapo Srl e Friends & Partners in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina guidato dal Sindaco Federico Basile.

I biglietti per la nuova data a Messina e i raddoppi a Roma e Bari saranno disponibili dalle ore 16 di oggi 20 ottobre su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Gigi D’Alessio sarà inoltre protagonista di una seconda serata al Palazzo dello Sport di Roma, anticipando il debutto al 17 marzo, oltre alla data già annunciata del 18 marzo. Stessa risposta calorosa anche a Bari, dove al Palaflorio si replica con un nuovo concerto il 21 marzo, oltre al live del 20 marzo. Non solo, il tour si arricchisce di una nuova imperdibile tappa il 24 aprile al Palarescifina di Messina.

Dopo un’estate trionfale— con il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, il debutto al Circo Massimo di Roma e sette serate indimenticabili a Piazza del Plebiscito — Gigi D’Alessio è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Il 2026 sarà un anno di musica ed emozioni, con un tour che ripercorre oltre trent’anni di successi, fino all’ultimo singolo già amatissimo, “Un selfie con la vita”, che ha anticipato il nuovo disco la cui uscita è prevista il prossimo novembre. E dopo la tournée nei palazzetti, ancora live per Gigi con ben dieci serate nella cornice unica della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.

“Il ritorno di Gigi D’Alessio a Messina – dichiarano il Sindaco Federico Basile e l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro – conferma la capacità della nostra città di attrarre e ospitare grandi eventi musicali e di spettacolo. Grazie a strutture come il PalaRescifina, lo Stadio Franco Scoglio e l’Arena di Capo Peloro, e a una macchina organizzativa ormai consolidata in termini di accoglienza e sicurezza, Messina si conferma punto di riferimento nel panorama culturale e turistico del Sud Italia. Eventi di questa portata rappresentano anche un’importante occasione di inclusione, partecipazione e socializzazione, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a promuovere una città sempre più viva e accogliente”.