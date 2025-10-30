Germanà: “non sarà un giudizio politico a frenare il Ponte sullo Stretto. Menomale che non c’erano i Verdi ai tempi delle piramidi…”

“Il parere della Corte dei Conti non incide né sulla realizzazione dell’opera ne può cambiare la volontà politica del governo. Non sarà un giudizio più politico che tecnico a rallentare la realizzazione del Ponte degli italiani che si farà!!! Avanti tutta con la stessa determinazione di sempre”. Così, sui social, il Senatore siciliano della Lega Nino Germanà si esprime in merito ai rilievi forniti dalla Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto.
“Abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli una Sicilia moderna, all’avanguardia, in grado di correre verso il futuro. Il Ponte sullo Stretto di Messina è un’infrastruttura fondamentale non solo per la nostra Regione, ma per tutta l’Italia. Alla sinistra dei NO a tutto, noi vogliamo rispondere con l’Italia dei Sì! Menomale che non c’erano i Verdi di Bonelli ai tempi delle piramidi“ ha scritto in un altro post.