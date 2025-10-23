Germanà (Lega): “esprimo tutta la solidarietà a nome del partito a Fabrizio Ferrandelli”

Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia

bandiera lega

“Esprimo tutta la solidarietà della Lega all’assessore del comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli per l’intimidazione subita. Quando l’impegno politico è caratterizzato da atti concreti per garantire la legalità in settori dove sovente si annidano illiceità e abusi, ci si espone ad atti criminali. La schiena dritta e la coscienza di fare il proprio dovere sino in fondo rendono, da soli, onore all’impegno pubblico. Lo Stato deve invece tutelare chi rischia per la reazione intollerante di chi è abituato ad agire arbitrariamente e con atti criminali”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.

Ultimi approfondimenti di Palermo