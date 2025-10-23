Germanà (Lega): “esprimo tutta la solidarietà a nome del partito a Fabrizio Ferrandelli”

“Esprimo tutta la solidarietà della Lega all’assessore del comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli per l’intimidazione subita. Quando l’impegno politico è caratterizzato da atti concreti per garantire la legalità in settori dove sovente si annidano illiceità e abusi, ci si espone ad atti criminali. La schiena dritta e la coscienza di fare il proprio dovere sino in fondo rendono, da soli, onore all’impegno pubblico. Lo Stato deve invece tutelare chi rischia per la reazione intollerante di chi è abituato ad agire arbitrariamente e con atti criminali”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.