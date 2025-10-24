“Gennaro Sangiuliano nato nel 1862”, incredibile errore sulla lista di Fratelli d’Italia per le regionali in Campania

“Gennaro Sangiuliano detto Genny, nato a Napoli 06-06-1862”. Così è stata presentata questa mattina la candidatura come capolista di Fratelli d’Italia in Campania dell’ex ministro della Cultura ed ex direttore del Tg2 Rai. Un clamoroso errore di chi ha compilato l’elenco dei candidati del partito di Meloni che avrebbe rischiato l’esclusione dalle elezioni. I dati anagrafici, poco dopo, sono stati corretti così il noto giornalista potrà essere protagonista alle regionali.

Proprio in queste ore tutti i partiti sono impegnati per gli ultimi ritocchi e per presentare le liste nelle varie province della Campania, c’è tempo sino a domani, sabato 25 ottobre, alle ore 12.