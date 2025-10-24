Gela, trovato il presunto aggressore che ha ferito Don Nunzio Samà | DETTAGLI

I carabinieri di Gela hanno arrestato il ventiseienne Francesco Ascia, presunto autore dell’aggressione avvenuta ieri mattina nei confronti di don Nunzio Samà, accoltellato nella sua parrocchia. Il giovane è accusato di lesioni personali aggravate. Il ragazzo ha precedenti penali e disturbi psichici. Nella sua abitazione, è stato trovato il coltello con cui avrebbe accoltellato il parroco, che non è in pericolo di vita. Secondo i pm e i carabinieri, l’aggressione sarebbe maturata “in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo religioso”. Il ventiseienne sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia.