Gaza, Trump: “se Hamas non si comporta bene li elimineremo. E lo sanno”

“Risolveremo la questione Hamas in fretta, se non la risolvono da soli“. Commento perentorio di Donald Trump, annunciato ai giornalisti presenti alla Casa Bianca, riguardo la recente violazione del cessate il fuoco a Gaza compiuta da Hamas. Una promessa, una minaccia: dipende dalle prospettive. “Abbiamo fatto un accordo con Hamas – ha ricordato Trump – per cui si sarebbero comportati bene e sarebbero stati buoni. Se non lo fanno, li elimineremo e lo sanno“.

“Hamas è stato molto violento, ma non hanno più il sostegno dell’Iran. Non hanno più il sostegno di nessuno“, ha concluso.