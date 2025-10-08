Gaza, Trump ottimista: “accordo vicino, andrò lì. E in Israele chiedono il Nobel… su un campo agricolo | FOTO

“Un accordo molto vicino. Stanno procedendo molto bene, purtroppo ci sono ottimi negoziatori anche dall’altra parte, secondo me l’accordo si farà“. Donald Trump si mostra ottimista sull’accordo di pace per Gaza. “Ho appena ricevuto un biglietto dal Segretario di Stato (Marco Rubio, ndr) che dice che siamo vicini a un accordo in Medio Oriente e che avranno bisogno di me presto“. Il presidente USA, che nei giorni scorsi ha promosso un piano di pace già accettato da Israele e al vaglio di Hamas, si è detto pronto a raggiungere il tavolo delle trattive per la stretta finale: “forse arriverò lì nel fine settimana, forse domenica. Devo andare a risolvere delle cose in Medio Oriente, probabilmente arriverò prima del rilascio degli ostaggi o subito dopo“.

Intanto, in Israele c’è chi candida Donald Trump al Nobel per la Pace in maniera particolare. Nei campi dell’agricoltore Peter Weiner, del Kibbutz Maoz Haim, spunta una scritta enorme: “Nobel 4 Trump“.