Gaza, Tajani: “più carabinieri al valico di Rafah, tregua diventi pace”

”Dobbiamo fare in modo che la tregua a Gaza si trasformi in una vera pace. C’è molto da fare, molto da lavorare” e ”l’Italia è in prima linea” ed è “pronta a rinforzare la presenza dei nostri carabinieri al valico di Rafah, ne ho parlato con il ministro Crosetto”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Summit Med9 a Portorose, in Slovenia. ”Stiamo lavorando molto con la Giordania e con l’Egitto” su Gaza, ha aggiunto Tajani, ”parteciperemo alla conferenza sulla ricostruzione” e ”invieremo una missione ad Amman per partecipare alla formazione, anche a livello della sanità”.

Tajani ha poi ricordano che ”in Italia arriveranno altri 100 studenti universitari” e che l’obiettivo è quello di ”contribuire alla formazione della futura classe dirigente palestinese”.