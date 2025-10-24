Gaza, Tajani: “Italia a lavoro per co-organizzare conferenza ricostruzione”

“Stiamo lavorando per essere co-organizzatori della conferenza sulla ricostruzione che si terrà in Egitto a metà novembre”. È quanto dichiarato dal vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Ciampino nell’accogliere gli studenti palestinesi che frequenteranno l’Università di Tor Vergata a Roma. ”Ieri una delegazione italiana è andata ad Amman per preparare il futuro della presenza italiana a Gaza e per la formazione delle forze di polizia, stiamo lavorando a stretto contatto coi giordani”, ha proseguito Tajani affermando che ”siamo pronti a mandare altri carabinieri a Rafah e a Gerico per la formazione della polizia palestinese” e ”a svolgere il ruolo che potremo anche per la futura governance del territorio’‘.