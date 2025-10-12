Gaza, slitta a lunedì la liberazione degli ostaggi. Il piano di Hamas: 3 punti per la consegna

Le famiglie degli ostaggi dovranno aspettare ancora un giorno per riabbracciare i propri cari. I prigionieri israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023, giorno del tragico attacco in cui vennero trucidati 1200 israeliani e rapiti 251, non verranno liberati oggi, come era stato ipotizzato da alcune fonti israeliane. Un alto funzionario dell’organizzazione terroristica di Hamas ha dichiarato ad “Al-Jazeera” che sono state completate le operazioni di conteggio degli ostaggi vivi e la loro distribuzione in più punti all’interno della Striscia di Gaza, in preparazione alla consegna.

Il rilascio degli ostaggi avverrà su tre assi diversi nella Striscia di Gaza. Le delegazioni di Hamas e della Croce Rossa si incontreranno stanotte per concordare un meccanismo ordinato per la consegna degli ostaggi. Dall’ufficio di Netanyahu la conferma che il rilascio degli ostaggi dovrebbe iniziare domani nelle prime ore del mattino.