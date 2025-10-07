Gaza, Salvini: “se Obama ha vinto il Nobel per la Pace senza meriti, Trump ne merita 2 se…”

Matteo Salvini si unisce alla schiera di chi candida Donald Trump al Premio Nobel per la Pace. Ma raddoppia: non un premio, il tycoon ne meriterebbe addirittura due. In base a quante guerre dovesse riuscire a fermare. Nello specifico: uno per Gaza e uno per l’Ucraina. Il vicepremier Salvini ha, infatti, dichiarato: “se il Nobel per la pace lo ha vinto Obama senza meriti di nessun genere, se riuscirà a fermare la guerra fra Israele e Palestina e fra Russia e Ucraina allora a Trump bisogna dargli due Nobel, non uno.

Non è semplice, le parole di Papa Leone sono incoraggianti e vanno ascoltate, seguite e applicate. Però se non fosse arrivato Trump non staremmo parlando di due tentativi di arrivare alla pace“.