Gaza, Rubio: “se Hamas rifiuta disarmo o Israele bombarda l’accordo di pace salta”

Il rifiuto del disarmo da parte di Hamas sarebbe una violazione dell’accordo di pace. Ma anche la ripresa dei combattimenti da parte degli israeliani nell’enclave palestinese ”significherebbe che l’accordo è saltato”. È quanto dichiarato dal segretario di Stato americano Marco Rubio nel corso di una conferenza stampa presso la base militare degli Stati Uniti a Kiryat Gat, in Israele. “Se Hamas si rifiuta di disarmare, ciò costituirà una violazione dell’accordo’‘, ha affermato Rubio aggiungendo che ”Israele sta rispettando i suoi impegni’‘.

Rubio ha quindi detto di augurarsi di ”creare le condizioni affinché Hamas non abbia alcun controllo sulla popolazione, cosa che non accadrà la prossima settimana. Ma vogliamo creare le condizioni affinché la gente non abbia paura di Hamas“.