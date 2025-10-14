Gaza, Renzi: “Trump ha concluso accordo pace che altri non avrebbero portato a casa”

“Trump è l’imprevedibilità fatta persona, nel bene e nel male. Nel male i dazi e l’idea di istituzioni e democrazia, nel bene è capace di portare a casa un accordo che probabilmente altri non avrebbero portato a casa“. È il pensiero espresso da Matteo Renzi, ex premier e attuale leader di Italia Viva, intervenuto al Forum Agricoltura 2025 di Coldiretti, commentando il trattato di pace firmato ieri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, dall’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani e dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Renzi ha concluso con una stoccata all’Europa che, nel processo di pace in Medio Oriente, ha giocato un ruolo minore, operando attraverso i singoli Stati, nemmeno troppo coesi sulla linea da seguire, anzichè come entità unica. “Oggi nel mondo multipolare vedo la sconfitta dell’Europa“, ha concluso Renzi.