Gaza, Netanyahu: “Hamas sarà disarmato pacificamente. Se non accetterà, con la forza”

Gli ostaggi di Israele torneranno presto a casa, lo scambio di prigionieri è previsto fra lunedì e martedì, come annunciato dallo stesso Donald Trump. Archiviata la prima fase del Piano di Pace, toccherà alla seconda, quella più complessa, riguardante la smilitarizzazione di Hamas che non dovrà più costituire una minaccia per Israele. A tal proposito, Netanyahu è stato categorico: “abbiamo promesso che riporteremo tutti a casa e stiamo mantenendo la promessa. Credevo che se avessimo esercitato una forte pressione militare e diplomatica, saremmo riusciti a riportare tutti gli ostaggi e così abbiamo agito.

Non è stato facile e ho resistito a molte pressioni. Hamas sarà disarmato e Gaza sarà smilitarizzata. Se questo obiettivo sarà raggiunto in modo pacifico, tanto meglio. Altrimenti, sarà raggiunto con la forza. La campagna non è ancora finita. Ci aspettano grandi sfide“.