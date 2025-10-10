Gaza, Meloni: “pace grazie a Trump, non a Landini, Albanese e Greta. Sinistra? Più fondamentalista di Hamas”

Giorgia Meloni conquista piazza San Lorenzo a Firenze nel discorso elettorale in vista delle Regionali in Toscana. Fra gli argomenti trattati, non manca la questione Gaza, con la pace raggiunta grazie al piano di Donald Trump. “Hamas avrà firmato la pace perché avrà paura di un altro sciopero generale di Landini o per Francesca Albanese che sta lì a insultare la senatrice Segre. – incalza Meloni – Per la pace c’è da ringraziare Trump, presidente repubblicano degli Usa. Non ci facciamo fare la morale da una sinistra sempre più radicalizzata“.

Poi la stoccata all’Opposizione: “la sinistra italiana è più fondamentalista di Hamas, prigionieri di un radicalismo ideologico che non sanno più come saziare e gli impedisce di ragionare con razionalità e responsabilità“.