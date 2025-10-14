Gaza, indiscrezioni dal Qatar: Hamas consegnerà tutti i corpi degli ostaggi

La pace a Gaza è a rischio. Hamas non ha ancora consegnato tutti i corpi degli ostaggi morti, come da accordi. Solo 4, su un totale che dovrebbe aggirarsi intorno alle 28 unità, fin qui i cadaveri dei rapiti del 7 ottobre 2023 sono stati riconsegnati a Israele. Oggi scade il termine ultimo per la riconsegna che, se non dovesse essere completata, configurerebbe una violazione flagrante degli accordi. Le conseguenze potrebbero andare ben oltre la minaccia della mancata riapertura del valico di Rafah.

Per questo motivo, dal Qatar arrivano rassicurazioni. Doha ha già mediato in passato con Hamas, e dai report che arrivano dal Qatar, è stato reso noto che anche i corpi degli ostaggi ancora nelle mani dei jihadisti verranno consegnati entro questa notte