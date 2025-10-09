Gaza, Germanà: “dalla Sicilia applauso a Trump. ProPal, sinistra e Landini politicizzano guerra”

“Oggi è un giorno straordinario per il mondo intero, finalmente la firma dell’accordo di pace per Gaza. Dalla Sicilia rivolgiamo un forte applauso al presidente Donald Trump. Sarebbe bello vedere tanta gente scendere in piazza per ringraziare il presidente americano piuttosto che vedere manifestanti di sinistra solidarizzare con gli attivisti arrestati per i danneggiamenti nelle città. Flotilla, Pro-Pal e Landini della Cgil sono la fotografia di come la sinistra abbia voluto politicizzare anche la guerra. Grazie Presidente Donald Trump“.

È quanto dichiarato dal senatore Nino Germanà, intervenendo a Siracusa ad un evento della Lega alla presenza di Armando Siri, responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito.