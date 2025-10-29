Gaza, Crosetto: “tante criticità, ma tregua è tutto ciò che abbiamo e va difesa”

In Medio Oriente “ci sono moltissime criticità, ce ne saranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ma questa tregua è tutto ciò che abbiamo, e quindi dobbiamo difenderla ad ogni costo, dobbiamo implementarla ad ogni costo, dobbiamo renderla solida giorno dopo giorno, sapendo che ci saranno giornate difficili, sapendo che un giorno si andrà avanti, un altro indietro. Ma bisogna costruire le condizioni per una pace duratura, per ripristinare condizioni di vita dignitose e ridare un futuro alla popolazione palestinese e per consentire a Israele di vivere senza la minaccia costante del terrorismo verso le sue città“. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa Guido Crosetto a Sky Tg24.

La risoluzione della questione mediorientale, spiega il ministro, “non è una cosa che si avrà in tempi rapidissimi: spesso pensiamo che le crisi tra Nazioni, come quella tra Israele e la Palestina o quelle che ci sono state in Jugoslavia possono curarsi quei tempi con cui si risolvono le crisi familiari o le crisi tra uomini. Non è così: pensiamo al Kosovo dove da oltre 30 anni siamo impegnati e i risultati si costruiscono anche lì con grandi difficoltà. Ci vorranno tempi lunghissimi anche a Gaza, anche tra Israele e Palestina e quindi dobbiamo abituarci a questa prospettiva“.

Anche in Libano, continua Crosetto, “ci sono momenti di tensione: nel sud c’è ancora una presenza israeliana, che continua a combattere contro alcune linee di Hezbollah. È un problema che noi stiamo cercando di affrontare e sta cercando di affrontare il nuovo presidente Joseph Khalil Aoun, con il supporto anche di Unifil, oltreché delle forze armate libanesi. Anche qua si tratta di costruire un’alternativa: Hezbollah era forte perché erano deboli le forze armate libanesi. Tu avrai un Libano forte quando avrai forze armate autorevoli e forti, che vanno costruite. Anche questo è un percorso lungo che abbiamo iniziato. Io sono convinto che con la presidenza Aoun si possa in qualche modo arrivare a una marginalizzazione di Hezbollah che è un altro degli elementi che in quell’area portano a instabilità e insicurezza“.