Gambarie verso la ripartenza, il plauso degli sciatori per la nuova seggiovia: “ora guardiamo con fiducia al futuro della nostra montagna”

“A Gambarie si respira entusiasmo e voglia di ripartenza. Dopo l’annuncio dell’avvio dei lavori per la nuova seggiovia, arriva anche il plauso del Gruppo Sciatori Gambarie, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio sostegno al sindaco Francesco Malara e all’amministrazione comunale per l’impegno nel rilancio del comprensorio montano”. Lo afferma in una nota il Gruppo Sciatori di Gambarie.

“Siamo felici di vedere finalmente partire un progetto che per anni abbiamo atteso con speranza – scrivono gli appassionati –. Il cantiere della nuova seggiovia rappresenta un segnale concreto di rinascita per la nostra montagna e ci riempie di fiducia e orgoglio”.

“Il gruppo riconosce la complessità del progetto, che richiederà tempo e pazienza per essere completato, ma guarda già alle prospettive di sviluppo turistico ed economico che potrà generare. La richiesta: ‘Garantire la stagione sugli impianti esistenti’.

“In attesa del completamento del nuovo impianto, gli sciatori pongono una domanda che molti si fanno in vista dell’inverno: ci sarà una stagione sciistica 2025–2026 a Gambarie? Chiediamo notizie sulla gestione degli impianti attivi – spiegano – quelli che necessitano solo dei consueti interventi di manutenzione annuale. Sarebbe importante poter garantire almeno l’apertura delle piste esistenti, per mantenere viva la presenza turistica e la tradizione sciistica di Gambarie anche in questa fase di transizione”.

“Un appello, dunque, che si accompagna a fiducia e spirito costruttivo:

Siamo convinti che anche una stagione “intermedia”, pur senza grandi novità strutturali, possa rappresentare un segnale di vitalità e di fiducia verso il futuro della nostra stazione”.

“Passione, fiducia e collaborazione. Gli sciatori concludono con un messaggio di sostegno e partecipazione: Ringraziamo di cuore l’Amministrazione per la visione e la determinazione con cui sta portando avanti questo percorso di rinascita. Ci auguriamo che le prime nevicate portino con sé nuove energie, nuovi entusiasmi e – perché no – qualche buona notizia per gli amanti dello sci”.

“Un segnale chiaro che, tra i boschi dell’Aspromonte e le piste che guardano alle Isole Eolie, la passione per la montagna è più viva che mai”.