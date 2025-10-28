Galatone-Domotek Volley, Polimeni: “esordio emozionante, ma campionato tosto. Ora riempiamo il PalaCalfiore”

Un esordio da sogno, quello che ogni tifoso amaranto aspettava. La Domotek Basket Reggio Calabria ha vinto in trasferta il suo primo match di Serie A3 dell’anno, imponendosi per 3-0 sul campo della neopromossa Green Volley Galatone a Tricase. Una partita che ha visto un primo set combattutissimo, un po’ di rodaggio fisiologico, ma anche tantissimi segnali positivi che lasciano ben sperare per il futuro.

Dopo il successo in Puglia, la squadra di mister Antonio Polimeni si prepara ora al grande evento: domenica, alle ore 18, il tanto atteso ritorno al PalaCalafiore per la prima gara in casa contro Castellana Grotte, anche lei reduce da una vittoria all’esordio.

Il mister amaranto Antonio Polimeni ha commentato con soddisfazione, ma con i piedi per terra, la prima vittoria stagionale. “è stata una gara sicuramente ricca di emozioni perché ogni esordio, ogni prima giornata è come la prima“, ha esordito Polimeni. “Affrontavamo la neopromossa con tanto entusiasmo intorno a noi. Colgo l’occasione per fare i complimenti a Galatone per l’accoglienza e l’organizzazione, veramente impeccabile. Sapevamo che ci avrebbero contrastato con tutte le forze e noi, a dire il vero, non abbiamo iniziato nei vari fondamentali come dovevamo. Abbiamo un po’ subito il colpo, però siamo stati abili a uscirne in una o due rotazioni particolari e abbiamo fatto nostro il primo set. Poi, onestamente, è stato facile e mi sento di dire per meriti nostri più che per demeriti degli altri. Bravissimi i ragazzi a rimanere sul pezzo, bravissimo chi è entrato. Sono contento perché siamo riusciti ad appagare gli sforzi settimanali di tutti“.

Alla successiva domanda sull’accordo con le parole del palleggiatore Davide Saitta, che ha parlato di un campionato competitivo e pieno di insidie, il mister è stato categorico: “assolutamente sì. Lo era già l’anno scorso, quest’anno il livello si è alzato. Non esistono ancor di più le partite facili, né sulla carta né sul campo, e sarà tosta. I risultati della prima giornata lo testimoniano. Quando si alza il livello tecnico, i fattori campo non hanno quel sopravvento enorme. È un campionato tosto, tosto e sono sicuro che ci saranno emozioni in ogni match. Ci auguriamo di poter andare a vincere queste emozioni e, oltre che, la gara“.

Infine, lo sguardo si è spostato all’imminente futuro e all’emozione del ritorno al PalaCalafiore. “È chiaro che abbiamo vissuto delle favole incredibili l’anno scorso,” ha riflettuto Polimeni. “Per me che sono di Reggio, vedere tanta gente in una struttura che da piccolo nemmeno nei sogni più grandi potevo immaginare con un epilogo del genere, è stato sensazionale. Ci auguriamo di continuare a migliorare a crescere dentro e fuori dal campo. Abbiamo una dirigenza straordinaria che lavora h24. C’è una società che vince anche fuori, che lavora quotidianamente per regalare non solo ai tifosi un teatro come il PalaCalafiore, ma anche per propagandare il nostro sport e creare un senso di appartenenza nei nostri tanti iscritti al settore giovanile, per creare un’entità per il presente e per il futuro“.

L’avventura in A3 della Domotek è dunque iniziata nel migliore dei modi. Ora, l’attenzione si sposta tutta su un palcoscenico che l’anno scorso ha fatto la differenza. Domenica, con un pubblico caldo e festante alle spalle, la squadra di Polimeni cercherà di portare a casa il secondo successo consecutivo e di regalare alla città una nuova, indimenticabile, serata di sport.