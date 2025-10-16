Futura-Taranto, la presentazione del match: al Palattinà arriva una corazzata

Voglia di strabiliare e sorprendere contro una delle squadre più forti e meglio costruite del raggruppamento: sfida ardua e tutta da seguire per i giallo-blu dei mister Honorio e Martino. Al Palattinà, arriva la capolista New Taranto: tris di successi, 8 a 1 all’Italpol Roma (in versione ridotta), 0-3 di spessore a Sulmona e 3 a 1 in casa contro il forte Canicattì. La Cadi Antincendi Futura, arriva con il morale alto con una doppia vittoria consecutiva frutto dei successi in sequenza, prima a Roma e poi a Mascalucia.

Taranto? Probabilmente insieme al Benevento è la strafavorita per vincere il campionato. L’ex Melilli Ique, tanti trascorsi anche nei campionati spagnoli è il valore aggiunto. Lupinella in porta, Bottiglione, Di Pietro, Giannace, Quinto offrono soluzioni e forza. Allena Mister Bombino. Terzo posto nella passata stagione: confermato anche Rodrigo Lopes, dalla Serie A è arrivato Espindola, idem l’ottimo Gui Lima. Insomma, una corazzata da provare a fermare, ma non sarà facile.

Arbitrano i signori Elio Simone di Napoli, Tommaso Vallecaro di Salerno con Andrea De Luca di Paola al cronometro.

La gara verrà trasmessa in Diretta Streaming sul canale nazionale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5 che ci accompagnerà per tutta la stagione con la telecronaca affidata alla voce del mondo Cadi Antincendi Futura, Giovanni Mafrici. Link: https://www.youtube.com/@DivisioneCalcioaCinque.