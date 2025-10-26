Furto al Louvre, trovati i presunti ladri del “colpo del secolo” | DETTAGLI

Sono state fermate due persone nel corso di un’operazione di polizia scattata sabato sera nell’ambito delle ricerche per il furto avvenuto una settimana fa al Museo del Louvre, a Parigi. Secondo quanto riportato da Le Parisien, farebbero parte della banda di 4 persone che ha rubato i preziosi gioielli della galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi. Sono due giovani originari della Senna-Saint-Denis.

Un’operazione scattata dopo che gli inquirenti, che sorvegliavano i due da diversi giorni, si sono resi conto che uno dei due stava tentando di fuggire all’estero, sembrerebbe in Algeria. Lo hanno così pedinato e arrestato all’aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle. Subito dopo, il complice è stato fermato, sempre nella regione di Parigi. Si tratta di due pregiudicati, stando sempre a quanto emerso da le Parisien, e il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione. I due arrestati sono stati trasferiti nei locali della brigata anticrimine, il fermo potrà durare fino a 96 ore,, tempo in cui si cercherà di vederci chiaro sulla vicenda.