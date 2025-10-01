Fratelli d’Italia (insieme a Occhiuto) a Praia a Mare: incontro pubblico, tutti gli ospiti

Un appuntamento politico è in programma a Praia a Mare. Sabato 2 ottobre alle ore 19:45, presso il Palazzo delle Esposizioni (ex Mercato Coperto) di Via Leonardo Da Vinci, si terrà un incontro pubblico promosso da Fratelli d’Italia. Alla manifestazione parteciperanno esponenti di rilievo del partito guidato da Giorgia Meloni e non solo. Sono attesi, in particolare, Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, ma anche Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione Calabria. Con loro anche il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, che farà gli onori di casa.

L’incontro vedrà inoltre la presenza di parlamentari e candidati del partito, impegnati nella campagna elettorale per le prossime elezioni regionali calabresi. L’evento si inserisce infatti nel calendario di appuntamenti con i cittadini, pensati per illustrare programmi e priorità politiche.