Francia: l’ex presidente Sarkozy entra in carcere, sarà messo in isolamento in una cella di 11 metri quadri

“Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere”, è quanto avrebbe detto l’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, secondo alcune dichiarazioni pubblicate oggi dal giornale “Le Figaro”, nel giorno della sua incarcerazione per il caso dei presunti finanziamenti della Libia di Gheddafi. Sempre secondo Le Figaro, gli avvocati depositeranno oggi stesso una domanda di libertà condizionata. Il giudice e la corte d’appello saranno chiamati a rispondere entro un termine di due mesi. Sarkozy verrà portato in una cella di 11 metri quadri, con una finestra sigillata. Sarà messo in isolamento. Non avrà diritto al telefono cellulare ma potrà disporre di una piccola tv.

“Sono innocente”

Nicolas Sarkozy ha postato un messaggio su X: “questa mattina non mettono in carcere un ex presidente della Repubblica, ma un innocente. Continuerò a denunciare questo scandalo giudiziario, questo calvario che subisco da oltre 10 anni. Questa mattina provo un dolore profondo per la Francia, umiliata dall’espressione di una vendetta che ha portato l’odio ad un livello senza precedenti. Non ho dubbi, la verità trionferà. Ma il prezzo da pagare sarà stato enorme”.