Francia, Lecornu si dimette: pressioni su Macron, chiesta destituzione

Politica francese nuovamente nel caos. Il primo ministro Sebastien Lecornu si è dimesso. Il presidente Emmanuel Macron ha accettato le sue dimissioni. Lecornu è rimasto in carica circa un mese, ma la formazione del governo, sostanzialmente invariata, da lui presentata ieri sera, è stata accolta con aspre critiche da tutto lo spettro politico. Il presidente di Rn Jordan Bardella ha chiesto a Emmanuel Macron di sciogliere l’Assemblea nazionale dopo le dimissioni del Premier Sebastien Lecornu.

“Non ci può essere stabilità ritrovata senza un ritorno alle urne e senza lo scioglimento dell’Assemblea nazionale“, ha dichiarato Bardella Dopo le dimissioni del Premier Lecornu, il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon ha sollecitato “l’esame immediato” della mozione per la destituzione del Presidente Emmanuel Macron presentata da 104 deputati.