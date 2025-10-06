Francia, Lecornu si dimette: pressioni su Macron, chiesta destituzione

Il primo ministro francese Sebastien Lecornu si è dimesso, dimissioni accettate da Macron. La Francia torna al voto?

Macron
Foto di Yoan Valat / Ansa

Politica francese nuovamente nel caos. Il primo ministro Sebastien Lecornu si è dimesso. Il presidente Emmanuel Macron ha accettato le sue dimissioni. Lecornu è rimasto in carica circa un mese, ma la formazione del governo, sostanzialmente invariata, da lui presentata ieri sera, è stata accolta con aspre critiche da tutto lo spettro politico. Il presidente di Rn Jordan Bardella ha chiesto a Emmanuel Macron di sciogliere l’Assemblea nazionale dopo le dimissioni del Premier Sebastien Lecornu.

Non ci può essere stabilità ritrovata senza un ritorno alle urne e senza lo scioglimento dell’Assemblea nazionale“, ha dichiarato Bardella Dopo le dimissioni del Premier Lecornu, il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon ha sollecitato “l’esame immediato” della mozione per la destituzione del Presidente Emmanuel Macron presentata da 104 deputati.

