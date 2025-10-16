Francia: il presidente Lecornu passa la prova dell’Aula, respinte le mozioni di sfiducia

Il primo ministro francese Sebastien Lecornu è sopravvissuto a due voti di sfiducia al Parlamento francese, dopo aver ottenuto il sostegno del Partito Socialista grazie alla sua promessa di sospendere la riforma delle pensioni. La mozione presentata dal partito di sinistra “La France insoumise” ha ottenuto 271 voti, insufficienti rispetto ai 289 necessari per far cadere il governo.

Il governo del primo ministro francese Sebastien Lecornu è sopravvissuto ad un secondo voto di sfiducia all’Assemblea Nazionale. La mozione, presentata dal partito di destra “Rassemblement National”, è stata sostenuta da 144 membri del parlamento. Per l’approvazione della mozione erano necessari 289 voti.