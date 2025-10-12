Francia, fine della crisi politica? È nato il secondo governo Lecornu

Dopo mesi di caos politico in Francia e di vari governi durati per poco tempo, nasce il secondo esecutivo di Lecornu voluto fortemente dal presidente Macron. Non cambiano i ministri dell’Economia, Roland Lescure e degli Esteri, Jean-Noël Barrot, nel nuovo governo di Sébastien Lecornu, secondo quanto annunciato stasera dopo un colloquio di poco meno di tre ore del premier con Macron.

Il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, è nominato ministro degli Interni al posto di Bruno Retailleau, capo dei Républicains che hanno deciso di non entrare a far parte del Lecornu 2. L’ex ministra del Lavoro Catherine Vautrin passa alla Difesa, conferma per Gérald Darmanin alla Giustizia e per Rachida Dati alla Cultura, novità al Lavoro che sarà guidato dall’ex presidente delle Ferrovie-Jean-Pierre Farandou.