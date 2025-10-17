Forza Italia, a Giardini Naxos Vanessa Leonardi diventa segretario cittadino di Azzurro Donna

E’ ufficiale la nomina di Vanessa Leonardi a Segretario Cittadino di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia volto a promuovere e valorizzare la partecipazione della donna alla politica approfondendone le problematiche attraverso l’attività legislativa, politica e organizzativa nelle materie che toccano il mondo femminile. La nomina è stata conferita in piena sintonia con il Segretario Provinciale di Messina Azzurro Donna, Alessandra Pidalà, con il Segretario Regionale Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone in accordo con il Segretario Nazionale Azzurro Donna di Forza Italia, on. Catia Polidori e il segretario del Partito per la Provincia di Messina, on. Bernardette Grasso.

“E’ con grande entusiasmo che ho accettato l’incarico di Segretario Cittadino del Comune di Giardini Naxos del Progetto Azzurro Donna” è il commento della neo segretario, Vanessa Leonardi, che aggiunge: “Ciò a cui tengo di più è valorizzare la mia comunità, le donne che ne fanno parte e i nostri diritti, così che il nostro impegno e la nostra voce siano sempre presenti e riconosciuti.”

“La nostra lotta non è mai troppo: è il nostro modo di dire ‘ci siamo, valiamo e possiamo guidare. Ogni donna condivide lo stesso obiettivo: creare spazio per sé e per le altre. Il femminismo è la nostra lingua comune, che parla di libertà, opportunità e partecipazione concreta, colori politici a parte. Ho avuto la fortuna di avere accanto figure che incarnano l’empowerment femminile e che mi hanno ispirata nel mio percorso, e di questo ne sono grata. Un ringraziamento speciale va alla segretaria provinciale Alessandra Pidalà, alla segretaria regionale di Azzurro Donna Maria Antonietta Testone, all’on.le Bernardette Grasso, esempio di leadership femminile, e all’on.le Catia Polidori, segretaria nazionale, così come a tutte le donne che ogni giorno, con passione e impegno, contribuiscono a valorizzare le nostre comunità e a rafforzare la presenza femminile nella società”.