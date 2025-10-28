Forestali, Dipasquale (Pd): “dopo tre anni di promesse, il governo si accorge del problema, meglio tardi che mai”

“Siamo contenti che Abate e Pace si siano finalmente accorti dei forestali e che intendano aumentare le ore lavorative. Vorrei però ricordare che, nell’ultima manovra, avevamo già presentato un emendamento per incrementare le giornate di lavoro, ma purtroppo non è stato approvato. Dopo tre anni di governo senza alcun risultato concreto a favore dei forestali, oggi prendiamo atto di questa attenzione. Verrebbe da dire: meglio tardi che mai”, dichiara il deputato del Pd all’Ars, Nello Dipasquale.

“Ci auguriamo – conclude Dipasquale – che finalmente le nostre richieste, così come quelle dei sindacati, finora sempre ignorate, possano trovare ascolto. Con le tante risorse oggi disponibili, sarebbe davvero incomprensibile non dare risposte alle legittime esigenze del comparto”.