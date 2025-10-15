Fisco, la Lega realizza la rottamazione delle cartelle. Il commissario regionale Amodeo: ” grande opportunità per 15 milioni di italiani”

“Diventa realtà uno dei punti programmatici del centrodestra. La rottamazione delle cartelle farà parte della nuova manovra di bilancio dello Stato e l’impegno della Lega per la pace fiscale darà la possibilità ad oltre 15 milioni di italiani di tornare a sorridere, potendo pagare il dovuto allo Stato senza sanzioni ed interessi, e con mini-rate fino a nove anni. Anche per i siciliani sarà un’opportunità importante per mettersi in regola col fisco e per affrontare il pregresso con meno ansia e difficoltà. Famiglie e imprese potranno riprendersi la libertà di guardare al futuro con meno preoccupazioni. Era un provvedimento tanto atteso che con l’approvazione in Consiglio dei Ministri diventerà effettivo entro l’anno e consentirà di ridurre in magazzino fiscale dentro il quale si sono ammassate milioni di cartelle esattoriali”. Lo afferma Giuseppe Amodeo, vice commissario provinciale della Lega a Palermo.