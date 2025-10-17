Fipav Sicilia, Mauro Maccotta è il nuovo responsabile del Centro di Qualificazione Regionale

Mauro Maccotta è il nuovo responsabile del Centro di Qualificazione Regionale (CQR) della Fipav Sicilia. Il tecnico di Milazzo succede a Peppe Venuto, nominato nelle scorse settimane team manager del Club Italia maschile. Allenatore della Nino Romano Milazzo, Maccotta è da anni uno dei punti di riferimento tecnici più apprezzati della pallavolo siciliana. Docente di Educazione Fisica e in possesso della qualifica di Terzo Grado/Terzo Livello Giovanile, è stato protagonista sia come atleta di Serie B che come allenatore di squadre giovanili e senior.

Il suo curriculum è ricco di esperienze: nel corso della carriera ha guidato, oltre alla Nino Romano, anche Brolo, CSI Milazzo e Pallavolo Messina. In passato ha fatto parte dello staff tecnico delle Nazionali Giovanili Maschili a partire dal 2004, collaborando con tecnici del calibro di Angelo Lorenzetti, Gigi Schiavon e Mario Barbiero. Un’esperienza consolidata, arricchita dalla capacità di formare tanti allenatori nel suo percorso di docente federale, iniziato sempre nel 2004.

Le parole di Maccotta e di Locandro

La poliedricità didattica lo ha portato, spinto dalla voglia di esplorare i diversi ambiti del volley, a diventare anche docente di sitting volley e volley S3. “La nomina a responsabile del CQR Sicilia rappresenta un importante passo del mio percorso sportivo – confessa Maccotta –. Si tratta di un ritorno al passato, avendo già ricoperto il ruolo sino al 2018. In questo momento storico credo sia fondamentale ripartire dal lavoro improntato sulla formazione e sulla crescita dei tecnici e delle giovani atlete e atleti dell’isola. Tutto questo sull’onda lunga della doppia vittoria mondiale delle nostre nazionali, un patrimonio di entusiasmo e di storia che dobbiamo essere capaci di trasmettere alle nuove generazioni. Fare squadra ci consentirà di lavorare con grande motivazione. Uno degli obiettivi che mi prefiggo è quello di consolidare la già esistente rete di collaborazione con tutti i tecnici, le società e gli addetti ai lavori. Ringrazio il presidente Locandro e i consiglieri regionali per la fiducia”.

Il presidente della Fipav Sicilia, Antonio Locandro, accoglie con soddisfazione la nomina: “conosciamo il valore e la professionalità di Mauro Maccotta, tecnico e docente molto preparato. La sua esperienza in campo giovanile, il percorso nelle nazionali e il lavoro svolto in palestra negli anni gli consentiranno di fare bene, forte dell’esperienza maturata nel ruolo già ricoperto. Il concetto di ‘fare squadra’ credo sia davvero significativo in questo momento storico. Buon lavoro, Mauro”.