Fibra ottica nel Catanese: oltre 1.700 unità immobiliari connesse grazie a Open Fiber | FOTO

La rivoluzione digitale innova Ramacca, in provincia di Catania, dove è già operativa la nuova rete pubblica di telecomunicazioni in fibra ottica finanziata dal ‘Piano Italia a 1 Giga’. Open Fiber ha concluso i lavori della nuova infrastruttura che raggiunge oltre 1.700 unità immobiliari tra abitazioni, imprese e attività commerciali, consentendo di accedere ai collegamenti Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. L’intervento ha interessato le zone espressamente indicate nel bando aggiudicato da Open Fiber.

I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata a Ramacca: gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. Per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi sempre a Open Fiber attraverso la pagina web dedicata openfiber.it/contattaci/.

La rete ultraveloce oggi disponibile a Ramacca è realizzata con la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione oltre 1 Gigabit al secondo.

PIANO ITALIA A 1 GIGA

L’intervento a Ramacca è previsto dal ‘Piano Italia a 1 Giga’, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber.

I VANTAGGI DELLA NUOVA RETE A BANDA ULTRALARGA

“La diffusione della connettività ultraveloce è un passo decisivo per rendere Ramacca un territorio più competitivo, attrattivo e proiettato nel futuro digitale – afferma il sindaco Rosario Gravina –. Grazie al progetto di Open Fiber si aprono nuove opportunità per tutti: famiglie, imprese e lavoratori potranno finalmente contare su connessioni stabili, veloci e affidabili, migliorando la qualità della vita e la produttività del nostro territorio”.

“Grazie all’intervento di Open Fiber, più di un migliaio di abitazioni e attività di Ramacca sono oggi connesse alla rete in fibra ottica FTTH, sinonimo di velocità, affidabilità e prestazioni superiori rispetto alle reti tradizionali in rame. Adesso occorre sfruttare appieno la tecnologia a banda ultra larga per ridurre il divario digitale e offrire pari opportunità di accesso ai servizi digitali anche alle zone più periferiche della cittadinaA2, spiega Francesco Corsaro, field manager dell’azienda guidata dall’amministratore delegato Giuseppe Gola.

A CHI SI RIVOLGE OPEN FIBER

Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni.