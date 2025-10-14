Festival Cosmos: chiusura in chiave pop al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Il Festival Cosmos 2025 ha trovato il suo culmine al Teatro Francesco Cilea con una premiazione partecipata e rigorosa. Il Premio Cosmos è stato attribuito a Chris Impey per Mondo senza fine (Apogeo), mentre il Premio Cosmos Studentiha visto protagonista Elisabetta Strickland con Emmy Noether. Vita e opere della donna che stupì Einstein, 1882–1935(Carocci). L’iniziativa, realizzata con il Planetario Pythagoras, il Comitato scientifico Cosmos, i Ministeri

dell’Istruzione e del Merito e degli Affari Esteri e la Società Astronomica Italiana, ha coinvolto 32 scuole tra Italia ed estero e oltre 700 studenti, confermando la vocazione formativa e divulgativa della rassegna.

La cerimonia

La serata ha alternato momenti di dialogo con gli autori e interventi di approfondimento. Il riconoscimento principale è stato definito dal Comitato scientifico Cosmos, mentre il premio riservato agli studenti è nato dal voto di un’ampia giuria scolastica, a testimonianza del ruolo centrale dei giovani nel progetto. In platea, accanto ai finalisti, erano presenti Filippo Romano (MAECI), Anna Brancaccio (Ministero dell’Istruzione e del Merito), Angela Misiano per il Planetario Pythagoras e Gianfranco Bertone per il Comitato scientifico Cosmos, a sottolineare l’incontro tra scuola, ricerca e territorio.

Il 12 sera: “The Sound of Pop” accende il Cilea

A seguire, la chiusura in musica con “The Sound of Pop”, produzione Rhegium Music APS. Protagonista la R.J.O. Orchestra, fondata dal M° Marco Suraci e dal M° Demetrio Fortugno, con la voce di Cristina Larizza e i cori di Elisa Ambrosio. Il programma ha intrecciato la tradizione swing con pop, dance e funk, aggiornando il lessico orchestrale in chiave attuale e trascinando la sala in un clima di partecipazione. Tra i momenti più apprezzati, classici come “Take the ’A’ Train” e il groove di “Uptown Funk”, accanto alle rivisitazioni di “I Will Survive”, “Hot Stuff” e “Just the Two of Us”. Arrangiamenti curati, sezione ritmica incisiva e dialogo tra i fiati hanno dato vita a un sound moderno che ha coinvolto il pubblico dall’inizio alla fine. Con questa doppia anima-la solidità della divulgazione e l’energia del concerto-Cosmos 2025 ha ribadito come scienza e musica possano dialogare e amplificarsi a vicenda, consegnando al Teatro Cilea una chiusura di festival insieme elegante e festosa.