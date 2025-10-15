Femminicidio a Milano: 52enne uccide la compagna tra le urla dei vicini | DETTAGLI

Femminicidio ieri sera a Milano, Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa dal compagno, Gianluca Soncin, 52enne. L’aggressione è avvenuta sul balcone di un appartamento, in via Iglesias, sotto gli occhi preoccupati e scossi dei vicini di casa che hanno subito dato l’allarme. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe voluto interrompere la relazione, come riferito da un suo ex compagno. Soncin non era d’accordo, ciò ha scaturito una lite, con l’uomo che ha trascinato la donna sul balcone dell’appartamento, e l’ha colpita più volte con un coltello.

Le urla dei vicini e le chiamate al personale del 118 e alle Forze dell’Ordine non sono bastate a salvare la donna. Dopo averla uccisa, Soncin ha tentato il suicidio, rivolgendosi il coltello con cui ha ucciso Pamela contro sé stesso, ferendosi alla gola. E’ stato trasportato all’ospedale Niguarda, e si trova in gravi condizioni.