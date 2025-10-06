Fantoccio con il volto di Bandecchi a testa in giù, intimidazione al Sindaco di Terni. Ripepi: “massima solidarietà”

Una pesante e pericolosa intimidazione è stata indirizzata nei confronti di Stefano Bandecchi, Sindaco di Terni e patron di UniCusano, nel recente passato più volte vicino alle vicende di Reggio Calabria e della Reggina. Un fantoccio con il suo volto e appeso a testa in giù, infatti, è stato lasciato sabato sera davanti alla sede del Comune. E’ stato sequestrato dalla polizia, che ora indaga anche analizzando le immagini disponibili. Sul fantoccio è stato trovato un foglio con parte del testo di una canzone “Rigurgito Antifascista” dei 99 Posse e Banda Bassotti.

La solidarietà di Bandecchi

“Esprimo la mia piena e convinta solidarietà al mio amico Stefano Bandecchi, Sindaco di Terni, vittima due giorni fa di un vergognoso atto intimidatorio, con un fantoccio raffigurante il suo volto appeso a testa in giù davanti al Municipio”. Esordisce così il Coordinatore Regionale di Alternativa Popolare per la Calabria, Massimo Ripepi. “Un gesto vile, inaccettabile e simbolicamente gravissimo, che nulla ha a che fare con la dialettica politica e che riporta alla mente immagini di odio e barbarie che pensavamo sepolte nella storia”.

“Pur avendo atteso qualche giorno per riflettere sull’accaduto e per comprendere meglio la portata di quanto avvenuto, sento oggi il dovere di esprimere pubblicamente la mia vicinanza a un uomo che conosco bene: Stefano Bandecchi è un uomo buono, coraggioso, altruista e autentico, animato da un sincero desiderio di vedere l’Italia rinascere nel bene, nella prosperità e nella sicurezza. Non sopporta le ingiustizie e le ipocrisie e reagisce al male. Insomma l’esatto contrario degli scribi e farisei ipocriti – prosegue Ripepi – Solo un forte spirito di servizio e amore per il bene comune può spingere un imprenditore affermato e facoltoso a dedicare parte della propria vita alla politica e al bene comune.”

“La sinistra di Terni, come gran parte della sinistra italiana, continua purtroppo a distinguersi per ipocrisia e fariseismo: si veste da paladina di democrazia e giustizia, ma troppo spesso alimenta odio, livore e violenza simbolica e reale – rincara Massimo Ripepi – Se dovesse essere confermato – come riportato da alcune fonti – che le autrici del gesto sono due ragazze giovanissime, estranee alla politica, addirittura una delle quali minorenne, allora saremmo davanti a un fatto ancor più grave. Vorrebbe dire che la sinistra ha scientemente ispirato un clima d’odio così tossico da spingere due adolescenti a compiere un gesto simbolico violento e inaccettabile, strumentalizzandole per i propri fini politici. Questo è il risultato di una propaganda che non stimola al confronto democratico, ma alimenta odio e vendetta”.

“Sono vicino a Stefano e pronto, come sempre, a combattere insieme a lui per la verità, la clemenza e la giustizia, contro ogni forma di intimidazione e sopraffazione. La politica deve tornare ad essere confronto civile, non terreno di odio e di violenza. La verità vince sempre” conclude il Segretario regionale di AP, Massimo Ripepi.