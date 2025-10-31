Fantasmi e brividi da paura: un viaggio nelle leggende storiche di Sicilia e Calabria in occasione di Halloween. Osate leggere?

La caccia al brivido è ufficialmente aperta! Per la notte di Halloween, non serve volare oltreoceano per trovare storie da incubo. Sicilia e Calabria custodiscono un patrimonio di leggende nere capaci di far impallidire i racconti più celebri. Dalle case infestate di Palermo ai segreti inconfessabili dell’entroterra calabrese, ogni vicolo, ogni rocca, nasconde una narrazione di stregoneria, fantasmi e inquietanti presenze. Preparatevi: questa è la mappa di alcuni dei luoghi più spaventosi del Sud.

Messina: gli strani rumori di Castel Gonzaga

Eretto sulla collina di Montepiselli, a protezione della città dello Stretto, all’interno del Castel Gonzaga, nel corso dei secoli, vi sono state numerose battaglie sanguinose, vite spezzate, infiniti passi tra i corri ripide scalinate che portavano ai piani abitati, alla vecchia cappella. Oggi di tutto questo vi è solo un ricordo, tra le pietre abbandonate e i libri di storia.

Di leggende sulla storica fortezza ve ne sono tante, i castelli di per sé, come sappiamo, sono lo scenario ideale per le storie sui fantasmi. Tra le tante, si segnala quella di un gruppo di ragazzini che, riunitisi all’antica fortezza per un’escursione, udirono a un certo punto il nitrire di un gruppo di cavalli e uno strano rumore, come di catene. Di cavalli, però, a Forte Gonzaga, non ve n’era neanche uno.

Questa è probabilmente la leggenda più famosa e raccontata, tra quelle che circolano attorno Gonzaga. L’ipotesi è che in realtà i rumori uditi dai ragazzi provenissero da un maneggio vicino e che fossero stati portati fin lì dal vento. C’è chi pensa, però, si trattasse di cavalli fantasma o, almeno, in occasione di Halloween, scegliamo questa interpretazione.

I notturni di Messina

Se nel corso della Passeggiata a mare vi capita che un uomo si avvicini e vi dica questa frase, preparatevi a una visione tutt’altro che piacevole. Si dice che si tratti di un soldato, che nel cuore della notte ferma i passanti, per mostrargli il suo corpo senza vita che galleggia nell’acqua. Sempre restando in tema, si narra del fantasma di un uomo che appare sul Viale della Libertà, nei pressi del Museo, che tenta di infliggersi una coltellata, senza mai farsi del male.

Una terza apparizione è segnalata a Cristo Re: qui si narra di una donna avvenente, che invita gli uomini a passeggiare con lei e poi sparire all’improvviso. O ancora, di una bambina che si aggiri nella zona Sud della città, che chiede aiuto agli automobilisti per recuperare le sue scarpe, per poi svanire dal nulla: ma le scarpe, ogni qualvolta che la bambina appare, sono sempre lì nei paraggi.

Non solo Messina: alcuni dei luoghi più spaventosi della Sicilia

La Villa di Via Galatea – Mondello, Palermo

Mondello è famosa per la sua spiaggia incantevole e le architetture in stile Art Nouveau. Tuttavia, dietro la facciata turistica e tranquilla, si nasconde una storia di puro horror legata a una delle sue ville più belle. Si tratta della villa situata in Via Galatea, eretta negli anni ’40 e considerata tra le più infestate della Sicilia. Sebbene sia un immobile di grande pregio e facile da vendere, i numerosi proprietari che si sono succeduti negli anni hanno tutti deciso di darsi alla fuga dopo brevi periodi di permanenza.

Figure Umane, Rumori Agghiaccianti e Aggressioni Le ragioni dell’abbandono sono da ricondurre a fenomeni terrificanti. I proprietari hanno riportato di aver sentito rumori agghiaccianti, passi e singhiozzi. Hanno anche testimoniato l’accensione spontanea delle luci e l’apertura improvvisa dei rubinetti.

Il fenomeno più inquietante riguarda l’apparizione di figure umane e persino aggressioni fisiche: alcuni proprietari sarebbero stati spinti giù dalle scale o addirittura picchiati da forze invisibili. Non solo i residenti, ma anche alcuni passanti hanno notato strane presenze, come il fantasma di un’anziana signora che, sorridente, li invitava ad entrare nella dimora maledetta.

Il fantasma di Federico II alla torre di Enna

Al centro dell’isola si erge Enna, per questa sua posizione denominata anche l’ombelico della Sicilia. Merita senza dubbio una visita questa graziosa cittadina medievale, con il suo bellissimo Duomo, il Castello di Lombardia e la torre. Prova a chiedere ai cittadini del paese se hanno mai visto un fantasma da quelle parti. Ti racconteranno che una volta all’anno hanno sentito il suono di un cavallo al galoppo, un suono intenso, che sovrasta ogni altro rumore, e che dura per molti minuti. Si tratta a loro avviso del fantasma di Federico II. A quanto pare però nessuno ha mai avvistato il fantasma.

E in Calabria…

San Fili “Paese delle Magàre”

Conosciuto come il “Paese delle Magàre”, San Fili lega la propria storia alla figura di alcune guaritrici (le celebri “streghe di San Fili”), donne capaci di togliere il malocchio (sfàscino), esperte nella lavorazione di erbe e rimedi naturali passati come “filtri d’amore”. Non solo, la leggenda vuole che tra i vicoli del paese si aggiri la Fantastica, una sorta di “nume tutelare”. Una donna volante, vestita da sposa, che appare agli incroci delle strade.

Serra San Bruno e “lu còccalu di muòrtu”

Dicevamo all’inizio che a Serra San Bruno, cittadina immersa nei boschi del Parco Regionale delle Serre in provincia di Vibo Valentia e famosa per la sua Certosa dell’anno Mille, la tradizione di intagliare zucche per la festa di Halloween esiste sin dai tempi più antichi. Ebbene, i bambini serresi attendono con trepidazione questi giorni, per intagliare le loro zucche, illuminarle con una candela e girare di porta in porta in cerca di un dolcetto.

Vi ricorda qualcosa?La versione serrese si fonde con il mito dell’irlandese Jack, ubriacone sfuggito al demonio, agli antichi riti cattolici del Giorno dei Morti, contendendo agli anglosassoni la paternità della zucca in forma di teschio, che da queste parti prende il nome di còccalu di muòrtu (teschio del morto).

Halloween: una festa amata dagli italiani (e un giro d’affari da urlo)

La festa di Halloween, amplificata da media e social (con l’attesa che inizia già a luglio secondo la BBC), è ormai un evento chiave per l’economia italiana. Il giro d’affari legato a “dolcetto o scherzetto?” ha superato, secondo Confesercenti-Ipsos, i 300 milioni di euro lo scorso anno, tra costumi, dolciumi e intrattenimento.

La “Zucca Economy“: Raccolto Abbondante, Prezzi in Discesa

La filiera della zucca gialla, ortaggio simbolo della festa, vale oltre 30 milioni di euro (40mila tonnellate di raccolto). Nonostante l’alta domanda per Halloween, i prezzi all’ingrosso delle zucche commestibili sono in calo (es. Lunga Violina -13%). Questo è dovuto sia al clima ancora caldo (che riduce il consumo di vellutate), sia al buon esito del raccolto 2025/2026.

In controtendenza, i costumi e le serate a tema sono sempre più cari. L’Osservatorio Federconsumatori segnala un aumento medio del 7% rispetto all’anno precedente. Acquistare un costume costa da €59,99 a €70,44, a seconda che sia per bambino o adulto (+7%/+8%). Il noleggio supera i 50 euro. A trionfare sul lato alimentare, oltre la zucca, rappresentativa della giornata, le caramelle si confermano il prodotto dolciario dominante (65% del consumo), con vendite che nel solo ottobre 2024 hanno superato i 55 milioni di euro.