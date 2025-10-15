Falcone, 41enne arrestato per spaccio: sequestrata droga nascosti in casa

Nell’ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 41enne della zona, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Ad operare sono stati i Carabinieri della Stazione di Falcone che da alcuni giorni stavano monitorando i movimenti dell’uomo, noto alle forze dell’ordine anche per reati connessi agli stupefacenti ed in particolare allo spaccio nella zona del barcellonese.

Nella mattinata del 10 ottobre scorso, sulla base degli elementi investigativi raccolti, i Carabinieri hanno sottoposto l’indagato ad una perquisizione domiciliare che ha permesso ai militari di scovare e sequestrare oltre 110 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, abilmente occultata nel ripostiglio tra il materiale delle pulizie.

L’uomo è stato pertanto arrestato e ora dovrà rispondere del reato a lui contestato. La droga sequestrata è stata invece consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Attraverso la programmazione di specifici servizi antidroga, coordinati, in sinergia, con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Procuratore Giuseppe Verzera, particolarmente attenta a perseguire tali reati, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, continueranno ad operare su tutto il territorio di competenza, sia con attività orientate a dissuadere i malintenzionati dalla commissione di reati connessi allo smercio dello stupefacente, sia mediante incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, funzionali a condividere i rischi connessi all’uso di sostanze psicotrope, nell’alveo delle iniziative di diffusione della cultura della legalità promosse dall’Arma dei Carabinieri.