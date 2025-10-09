Falcomatà conferma: “no, non mi dimetto da Sindaco”. E manda una frecciata a Irto: “io ho preso i voti della gente, non quelli del partito”

“Non mi dimetterò da sindaco per evitare che arrivi lo scioglimento del Comune e quindi il commissariamento. Arriveremo alla decadenza nei tempi che sono previsti dalle normative in modo tale da assicurare continuità amministrativa e di governo sia al Comune che alla Città metropolitana, fino alle elezioni della prossima primavera“. Con queste parole, Giuseppe Falcomatà, eletto nel Consiglio regionale con la lista del Pd, conferma testualmente la notizia anticipata ieri dal direttore di StrettoWeb.

“Noi abbiamo fatto la nostra campagna elettorale – ha aggiunto Falcomatà, mandando una frecciatina al Segretario Regionale del partito, il Senatore Nicola Irto – cercando sempre di costruire qualcosa e mai andando contro qualcuno. Sono molto contento di questo risultato perché è maturato dopo una campagna elettorale fatta fuori dalle stanze e fuori dalle segreterie e dalle strutture di partito, ma tra le persone per strada, cercando di stimolare un senso di partecipazione spontanea che c’è stato“. Il riferimento, non casuale, è all’aperto sostegno del partito alla candidatura del Sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, che ha battuto Falcomatà ottenendo più voti.